Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски: Мы рассчитываем на удачу, ибо больше не на что

Игрок Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски в интервью порталу Cybersport.pl рассказал о проблемах внутри команды, а также о перовом сопернике на PGL Major Krakow 2017.



«Мы совершили немало ошибок. Много дуэлей проигрывали из-за точности стрельбы, и над этим надо поработать в первую очередь. Также нужно понимать, в каком стиле мы собираемся играть. Snax недавно взял на себя внутриигровое лидерство, у него в этом деле не слишком много опыта, так что ему понадобится некоторое время. С нас фраги, а с него — хорошие коллы.



Более 3–4 месяцев вообще ничего не получается. Мы показываем, что в Bo3 можем быть сильны, но когда дело доходит до Bo1, становится очень тяжело. На самом пороге? Определенно есть ощущение, что это так. Давление огромное, но мы сильные игроки, и в нашей истории такие моменты уже наступали. Правда, настолько плохо не было, наверно, еще никогда. Мы хотим показать, что мы еще вернемся.



Мы стараемся что-то изменить, реализуем крутые тактики, но нам по-прежнему не хватает той сыгранности, благодаря которой мы побеждали в прошлом. Не хватает хорошей коммуникации и тайминга, чтобы заходить в подходящее время. Пока что мы этого не ощущаем. Тактика у нас крепкая, но важнее всего взаимопонимание, крутые коллы и выигранные клатчи.



Времени слишком мало. Мы рассчитываем на удачу, ибо больше не на что. За неделю до самого важного турнира в году ничего не получается — так что удача придется как нельзя кстати.



Чем меньше о сопернике знаешь, тем хуже. Кому-то наоборот, меньше нервов, но у Vega Squadron — и впрямь сильный состав. Они прошли отборочные, а до этого обыграли NiP. Мы отыграли против них несколько тренировочных кланваров, стрельба у них на высшем уровне. Они хотят всех уничтожить своей точностью».



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