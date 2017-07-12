Кузнецова и Младенович проиграли в матче за выход в полуфинал Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович уступили в четвертьфинале Уимблдонского турнира японке Макото Ниномии и чешке Ренате Ворачовой (4:6, 4:6).
Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За все время игры Кузнецова и Младенович один раз подали навылет и допустили семь двойных ошибок. На счету их соперниц два брейка и одна ошибка на подаче.
За выход в финал Ниномия и Ворачова сыграют с девятой парой соревнований Чань Хаочин / Моника Никулеску (Китайский Тайбэй – Тайвань / Румыния).
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