Кузнецова и Младенович проиграли в матче за выход в полуфинал Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович уступили в четвертьфинале Уимблдонского турнира японке Макото Ниномии и чешке Ренате Ворачовой (4:6, 4:6).

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За все время игры Кузнецова и Младенович один раз подали навылет и допустили семь двойных ошибок. На счету их соперниц два брейка и одна ошибка на подаче.

За выход в финал Ниномия и Ворачова сыграют с девятой парой соревнований Чань Хаочин / Моника Никулеску (Китайский Тайбэй – Тайвань / Румыния).