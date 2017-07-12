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Вооруженные полицейские устроили обыск на яхте Роналду (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает iHola, яхту нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду обыскали вооруженные полицейские.

Согласно источнику, три агента таможенной полиции Испании взяли на абордаж судно под названием «Aya London». Инцидент произошел на Балеарских островах.

Отмечается, что полицейские пробыли на корабле около полутора часов. 32-летний капитан сборной Португалии никак не отреагировал на появление блюстителей закона и не стал с ними контактировать. 

Также источник уверяет, что полиция искала некую документацию, которую передал представитель Роналду. Сотрудники полиции и представитель футболиста обменялись рукопожатиями, на чем визит был завершен.

Фото: iHola

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