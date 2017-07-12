Владимир Родионов: «Автодору» нужен игрок, способный немедленно дать результат

Президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал уход из команды защитника Джоша Адамса.

«Двухлетний контракт с Адамсом предусматривал возможность досрочного расторжения после первого сезона только в случае перехода игрока в клуб НБА или Евролиги. С уходом Адамса мы оказались в форс-мажорной ситуации. Однако еще есть время, чтобы подыскать на его место качественного исполнителя. Планируем подписать на позицию разыгрывающего более опытного игрока, который способен давать немедленный результат. В целом смотрю на ситуацию с оптимизмом», – сказал Родионов.

Напомним, Адамс перешел в турецкий «Анадолу Эфес».