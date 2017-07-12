Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Родионов: «Автодору» нужен игрок, способный немедленно дать результат

Источник:  БК «Автодор»Комментарии

Президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал уход из команды защитника Джоша Адамса.

«Двухлетний контракт с Адамсом предусматривал возможность досрочного расторжения после первого сезона только в случае перехода игрока в клуб НБА или Евролиги. С уходом Адамса мы оказались в форс-мажорной ситуации. Однако еще есть время, чтобы подыскать на его место качественного исполнителя. Планируем подписать на позицию разыгрывающего более опытного игрока, который способен давать немедленный результат. В целом смотрю на ситуацию с оптимизмом», – сказал Родионов.

Напомним, Адамс перешел в турецкий «Анадолу Эфес».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент УНИКСа: Лэнгфорд заслужил хорошее отношениеПрезидент казанского УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал уход из команды защитника Кита Лэнгфорда.Григорий Шуховцов: «Локомотив» навсегда поселился в моем сердцеЦентровой УНИКСа Григорий Шуховцов, перешедший из «Локомотив-Кубань», попрощался с краснодарской командой.Григорий Шуховцов продолжит карьеру в УНИКСеЦентровой баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» Григорий Шуховцов продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.Дрю Гордон перешел в «Зенит»Американский форвард Дрю Гордон продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Экс-защитник «Зенита» перешел в УНИКСБывший защитник «Зенита» Павел Сергеев продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанского клуба.Кит Лэнгфорд покинет УНИКСПо информации Eurohoops, американский защитник Кит Лэнгфорд договорился с руководством УНИКСа о расторжении действующего контракта.«Зенит» подтвердил переход американца РейнольдсаАмериканский разыгрывающий Скотти Рейнольдс подписал однолетний контракт с петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.УНИКС подписал американского защитникаУНИКС подписал контракт с защитником Трентом Локеттом.«Зенит» заключил контракт с бывшим игроком «Красных Крыльев»Разыгрывающий Скотти Рейнольдс стал игроком «Зенита», утверждает американский журналист Дэвид Пик.Огастин покинул ЦСКАЦентровой Джеймс Огастин покинул московский ЦСКА, после того как армейцы воспользовались соответствующей опцией контракта.Никита Моргунов: «Локомотив-Кубань» будет бороться за финал Единой лиги ВТББывший центровой Никита Моргунов выразил надежду, что краснодарский «Локомотив-Кубань» будет бороться за выход в финал Единой лиги ВТБ в грядущем сезоне.Милош Теодосич: В Москве остается частица моего сердцаЗащитник Милош Теодосич прокомментировал свой уход из ЦСКА.Форвард «Енисея» Трушкин стал игроком УНИКСаРоссийский форвард баскетбольного «Енисея» Владислав Трушкин продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.Защитник Браун покидает «Химки»Защитник Маркел Браун покидает «Химки» в связи с истечением срока контракта с подмосковной командой.Олег Окулов: Девять российских команд в Единой Лиге ВТБ - очень малоГлавный тренер «Енисея» Олег Окулов поделился мнением о причинам малого количества российских команд и тренеров в Единой лиге ВТБ.Станислав Еремин: Агенты и руководство приглашают в клубы легионеров, после чего предпочитают взять иностранного тренераПредседатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин высказался о причинах популярности иностранных тренеров в российских клубах Единой лиги ВТБ.Кайл Курич перешел в «Зенит»Атакующий защитник Кайл Курич подписал контракт с «Зенитом».Защитник Воронов перешел в «Зенит»Петербургский «Зенит» заключил двухлетний контракт с защитником Евгением Вороновым.Новые «Химки»: дирижер, убийца и мистер БинНовые «Химки»: дирижер, убийца и мистер Бин10 дней назад, когда «Советский спорт» анализировал селекционную кампанию ЦСКА, в «Химках» все было тихо.«Локомотив-Кубань» подписал центрового Элегара«Локомотив-Кубань» подписал контракт с центровым Фрэнком Элегаром, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.
Теннис
Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде
Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе Дани Алвеса
Футбол
Юрий Семин: Назначил Денисова капитаном, так как он не безразличен к игре
Футбол
Игорь Денисов станет капитаном «Локо» в отсутствие Чорлуки
все новости
Автодор
Автодоркалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости