Федор Кудряшов: За Бердыевым готов пойти в любую команду

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов поведал о причинах перехода в казанский клуб из «Ростова».

«Бердыев мне как второй папа. За ним был готов пойти в любую команду. Переговоры с «Рубином» вели уже после Кубка конфедераций. Чувствую в команде энтузиазм», — цитирует Кудряшова «БИЗНЕС Online».

Напомним, Кудряшов выступал в составе «Ростова» на протяжении полутора лет, в прошедшем сезоне защитник принял участие в 28-ми матчах.