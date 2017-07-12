Федор Кудряшов: За Бердыевым готов пойти в любую команду
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Защитник «Рубина» Федор Кудряшов поведал о причинах перехода в казанский клуб из «Ростова».
«Бердыев мне как второй папа. За ним был готов пойти в любую команду. Переговоры с «Рубином» вели уже после Кубка конфедераций. Чувствую в команде энтузиазм», — цитирует Кудряшова «БИЗНЕС Online».
Напомним, Кудряшов выступал в составе «Ростова» на протяжении полутора лет, в прошедшем сезоне защитник принял участие в 28-ми матчах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически