Алексей Игонин: Дзюба? Быстров доказал, что переход из «Зенита» в «Спартак» возможен

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин - о возможном уходе Кокорина и Дзюбы.

- Какова судьба этих дорогостоящих игроков с огромными зарплатами? У Дзюбы путей для отхода кроме «Локомотива» почти нет.

- Согласен, что для него только возможно возвращение в Москву, вряд ли он поедет на резкое уменьшение зарплаты в какой-то клуб из провинции. Возможен еще вариант с какой-то не совсем звездной европейкой лигой, как это было с Кержаковым.

- Но с возвращением Дзюбы в «Спартак» вариант точно не возможен.

- На сегодняшний день – да. Он и про другие команды что-то говорил. Но болельщицкая память все короче. Раньше не возможно было представить вариант с переходом из «Зенита» в «Спартак» и обратно. Но Быстров доказал, что это возможно. А завтра Дзюба забьет за «Спартак» четыре гола «Зениту» и все забудется.

