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Федерация плавания подала в суд иск против «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В редакцию «Советского спорта» поступили документы, из которых следует, что «Общественная организация «Всероссийская Федерация плавания» обратилась в Савеловский районный суд г. Москвы с иском о защите деловой репутации. 

Поводом для иска стало появление на нашем сайте и в газете «Советский спорт» статьи «Способен ли Сальников выплыть? Расследование «Советского спорта», опубликованной еще 18 марта 2017 года. Как оказалось, федерация требует опровергнуть имеющиеся в статье фразы «Одна только Юлия Ефимова порадовала нас двумя серебряными медалями. Та самая, что фактически была оставлена Владимиром Сальниковым вне сборной» и «Юлия, постоянно прессуемая руководством федерации». По мнению федерации, тот факт, что Ефимова была включена в состав олимпийской сборной России, опровергает эти утверждения. О том, как уже после этого включения Юлия уже самостоятельно боролась за то, чтобы ее все же допустили к участию в Олимпийских играх, в исковом заявлении не упоминается.

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Также федерация плавания считает неверными сообщения о том, что в Ростовской области построено меньше бассейнов, чем предусмотрено по «Программе развития плавания и создания единой сети водноспортивных оздоровительных комплексов на территории Ростовской области». Также истцы требуют опровергнуть сообщения о том, что бассейны строились по завышенным ценам и о том, что из этого извлекали выгоду руководители федерации.

«Советский спорт» будет следить за развитием событий.

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