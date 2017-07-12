Алексей Игонин: Смолову нужно остаться в «Краснодаре» до ЧМ

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин - о ситуации со Смоловым.

- Смолов хочет играть в Лиге чемпионов и бороться за чемпионство во внутреннем чемпионате. В «Краснодаре» это невозможно.

- Конечно, болельщики хотели бы его увидеть в хорошей европейской команде, где он заиграет. И тогда мы могли бы сказать, что наш чемпионат способен воспитывать игроков близких к европейскому уровню. В этом смысле на сегодня Смолов наша единственная надежда. Но он будет решать свои вопросы, а не наши.

- Но чтобы вы ему посоветовали?

- Остаться в «Краснодаре» до чемпионата мира, где ему удалось набрать хорошую форму. Еще прибавить, а уже после ЧМ попытаться уехать в хороший европейский клуб. А сейчас переход внутри России – это всегда риск. У нас вон вратарь Кержаков вернулся в «Зенит» - свой, фамилия какая. И где он сейчас?