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Азмун согласовал контракт с «Лацио»

Источник:  Il TempoКомментарии

Как сообщает Il Tempo, форвард сборной Ирана Сердар Азмун близок к переезду в чемпионат Италии.

Согласно источнику, нападающий «Ростова» достиг предварительной договоренности с римским «Лацио», за который выступает бывший защитник донского клуба Баштуш. Отмечается, что представитель серии А ожидает завершения спора между ростовчанами и «Рубином».

Ранее Азмун прошел медицинское обследование в казанском клубе и принял участие в товарищеском матче за новую команду Курбана Бердыева, но официально не перешел в «Рубин. 

Напомним, футболист прежде принадлежал «Рубину», а с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды. Летом 2016-го Азмун подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА. В январе 2017-го ФИФА отклонила требования казанцев, однако те подали апелляцию и продолжают надеяться на победу в данном споре. 

В минувшем сезоне РФПЛ 22-летний форвард провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

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