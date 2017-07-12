«Спартак» объявил о продлении контракта с Зе Луишем

Нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш продолжит выступления за московский «Спартак».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, сегодня игрок поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2021 года.

Отличная новость! Нападающий Зе Луиш продлил контракт со «Спартаком» на четыре года!

▶ https://t.co/NOtcVTQRIp pic.twitter.com/iwYhl01AQl — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 июля 2017 г.

«26-летний Зе Луиш дебютировал в московском «Спартаке» 17 июля 2015 года. Он провел за красно-белых 49 матчей и забил 15 голов. В составе сборной Кабо-Верде форвард провел 17 матчей и забил два мяча», – говорится в сообщении официального сайта.

Отметим, что на этой неделе продлили соглашения с действующим чемпионом России еще два игрока – Артем Ребров и Илья Кутепов.

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