Андрей Ольховский: Кузнецова не смогла сыграть хорошо в ключевые моменты встречи с Мугурусой
Источник: Газета.RuКомментарии
Известный российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянки Светланы Кузнецовой от испански Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале Уимблдонского турнира.
- Была равная борьба, но в ней нужно выиграть именно решающее очко, и все. Бывает, что теннисист может уступать в матче по количеству выигранных мячей, как было у Рафаэля Надаля с Жилем Мюллером, но выиграть встречу. Нужно сыграть хорошо именно в ключевые моменты, и реализация брейк-поинтов - как раз тот самый случай, - цитирует Ольховского «Газета.Ru».
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 6:4
Место и дата
11 июля 15:00, , Онлайн-трансляция
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