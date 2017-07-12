Немецкий спринтер Киттель одержал пятую победу на «Тур де Франс»-2017, выиграв 11-й этап гонки

Как сообщает RT, немецкий спринтер Марсель Киттель из команды Quick-Step Floors стал победителем 11-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс» с финишем в По.

На последних метрах дистанции представитель Германии опередил голландского гонщика Дилана Греневегена (Team LottoNl-Jumbo) и Эдвальда Боассона Хагена из Норвегии (Dimension Data), показавших второй и третий результат соответственно.

Этот успех стал для немецкого спортсмена пятым на «Тур де Франс» в 2017 году и 14-м в профессиональной карьере. Лидерство в общем зачете веломногодневки сохранил представитель Team Sky Крис Фрум.