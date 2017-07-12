Андрей Ольховский: Плишкова по игре не является номером один

Известный российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал новость, что чешка Каролина Плишкова, выбывшая во втором круге Уимблдона, станет после турнира первой ракеткой мира, а румынка Симона Халеп останется второй, хоть и дошла до 1/4 финала.

- Она не первая, кто становится первой ракеткой мира, не имея побед в турнирах Большого шлема. История знает такие примеры: Каролин Возняцки, Елена Янкович - были и другие. От рейтинга никуда не деться. Существует сейчас классификация и система подсчета очков. Если ты играешь ровно в течение сезона и показываешь стабильные результаты, то можешь стоять в итоге высоко. Да, она неудачно сыграла на Уимблдоне, у нее вообще не очень хорошо складываются отношения с турнирами Большого шлема, но есть и другие соревнования, а там она набирает большие очки. Но на мой взгляд, Плишкова, как и Анжелика Кербер, по игре не является номером один. Сейчас женский тур ровный, и очень много теннисисток в состоянии обыграть первую ракетку мира, - цитирует Ольховского «Газета. Ru».