Андрей Ольховский: Наши теннисисты молоды и прогрессируют

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился мнением, что можно ожидать в будущем от молодых россиийских теннисистов.

Напомним, на проходящем сейчас Уимблдонском турнире ни один из россиян не прошел дальше третьего круга.

- Талант и способности у них есть. Рублев хорошо выглядел в первом круге, Хачанов прошел дальше всех, но проиграл Надалю, Медведев очень громкую победу одержал, но, к сожалению, дальше не справился. Есть потенциал у ребят, и они уже играют на высоком уровне. Некоторые уже входят в 50 сильнейших мира, а это очень высокий уровень. Мы можем от них ожидать еще прогресса, они молоды и прогрессируют, - цитирует Ольховского «Газета.Ru».