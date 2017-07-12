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Нападающий Цветков перешел в ХК «Сочи»

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

ХК «Сочи» подписал однолетний контракт с нападающим Алексеем Цветковым, сообщается на официальном сайте клуба.

С 2012 года 35-летний форвард выступал на московское «Динамо», в составе которого выиграл Кубок Гагарина.

В минувшем сезоне Цветков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 28 (7+21) очков при показателе полезности «плюс 10», к которым добавил три голевые передачи в десяти играх плей-офф.

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