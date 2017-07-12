Олег Кузьмин: С приходом Бердыева поменялось все. С нетерпением ждем начала сезона

Капитан «Рубина» Олег Кузьмин рассказал о прошедших сборах, а также прокомментировал возвращение российского специалиста Курбана Бердыева.

«Как обычно, сборы прошли плодотворно, хорошо поработали, много спаррингов провели. Были и хорошие моменты, и плохие. Было много теории. Все с нетерпением ждем начала сезона. Можно сказать, что с приходом Курбана Бердыева поменялось все. И тренировки, теории стало больше, дисциплина улучшилась. Поэтому поменялось практически все. Особых перемен в Бердыеве я не заметил. Всегда в меру строгий, все то же самое.

Переговоры о новом контракте ведутся, в ближайшие дни все должно решиться. И клуб, и я готовы продолжать сотрудничество, остались формальности», – цитирует игрока официальный сайт «Рубина».