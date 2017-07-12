Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв Раонича
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарец Роджер Федерер обыграл канадца Милоша Раонича в четвертьфинале Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 57 минут, - 6:4, 6:2, 7:6 (7:4).
Победитель одиннадцать раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. У Раонича одиннадцать эйсов.
В полуфинале Федерер встретится с чехом Томашем Бердыхом.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Раонич М. (Канада) - Федерер Р. (Швейцария) - 4:6, 2:6, 6:7
Место и дата
12 июля 17:00, , Онлайн-трансляция
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