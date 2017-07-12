Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Генич: Удивительно, как «Реал» задарма слил Хамеса в «Баварию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о переходе полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса в мюнхенскую «Баварию».

Напомним, хавбек перебрался в стан немецкого клуба из мадридского «Реала» на правах аренды до 2019 года.

«Удивительно, как практически задарма «Реал» слил Хамеса. Если то, о чем пишет Bild правда – считай, ушел «бесплатно». Особенно для «Баварии», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что аренда игрока обойдется чемпиону Германии в 10 млн евро. При этом у «Баварии» есть возможность выкупить Хамеса за 35 млн евро.

Статья по теме: 

На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вооруженные полицейские устроили обыск на яхте Роналду (фото)Как сообщает iHola, яхту нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду обыскали вооруженные полицейские.Дауд представлен в качестве игрока дортмундской «Боруссии» (фото)Как сообщает пресс-служба дортмундской «Боруссии», сегодня, 12 июля, клуб заключил соглашение с полузащитником Махумудом Даудом.«Барселона» по инициативе Вальверде отказалась от возвращения БельеринаКак сообщает Sports.es, «Барселона» выбыла из борьбы за защитника сборной Испании Эктора Бельерина.Хамес Родригес: За место в стартовом составе «Баварии» придется побороться, но я могу играть на трех позицияхХамес Родригес: За место в стартовом составе «Баварии» придется побороться, но я могу играть на трех позицияхПолузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес проводит свою первую пресс-конференцию в качестве игрока мюнхенской «Баварии».Витоло стал игроком «Атлетико»Полузащитник «Севильи» Витоло перешел в мадридский «Атлетико».«Бавария» отдала Родригесу номер Дугласа Косты (фото)Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Колумбии Хамесом Родригесом.Переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону» признан законнымФИФА признала законным переход бразильского форварда Неймара из «Сантоса» в «Барселону», сообщает Globo Esportе.Рамос пожелал Хамесу Родригесу удачи в новом клубе, но только не Лиге чемпионовЗащитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пожелал бывшему одноклубнику Хамесу Родригесу удачной карьеры в новом клубе.Сегодня «Бавария» проведет презентацию Хамеса РодригесаПо информации немецкого таблоида Bild, уже сегодня, 12 июля, «Бавария» проведет официальную презентацию колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, арендованного у мадридского «Реала».СМИ: «Зенит» отказался продать Нету «Валенсии» за пять миллионов евроФутбольный клуб «Зенит» отклонил предложение «Валенсии» о покупке защитника Луиша Нету, сообщает португальское издание O Jogo.По зову «Папы Карло». Как «Бавария» и Хамес нашли друг другаПо зову «Папы Карло». Как «Бавария» и Хамес нашли друг друга11 июля герой чемпионата мира-2014 Хамес Родригес на правах аренды перешел из «Реала» в «Баварию».«Арсенал» объявил о подписании контракта с сербским полузащитником «Осасуны»Сербский опорный полузащитник Горан Чаушич подписал двухлетний контракт с тульским «Арсеналом». Об этом информирует официальный сайт команды.«Монако» объявил о переходе голкипера «Осасуны»Альваро Фернандес Льоренте стал игроком «Монако». Об этом информирует официальный сайт клуба.«Бавария» может выкупить Хамеса у «Реала» за 32 млн евроКак сообщает Sport Bild, аренда Хамеса Родригеса обойдется «Баварии» в 10 млн евро.На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»Трансферная сага с уходом Хамеса Родригеса подошла к концу. Игрок сборной Колумбии отправился покорять многотысячные стадионы бундеслиги.Карл-Хайнц Румменигге: Анчелотти очень хотел видеть Хамеса в «Баварии»Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал трансфер полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.«Бавария» объявила о переходе Хамеса РодригесаПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает авторитетное издание MARCA.Муриэль перешел в «Севилью»Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль стал игроком испанской «Севильи».Андрес Иньеста: Хотел бы остаться в «Барселоне» до конца карьерыПолузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.Толиссо пришел на презентацию в «Баварии» в шортах NikeПолузащитник Корентин Толиссо, перешедший в «Баварию» из «Лиона», был замечен на своей презентации в шортах фирмы Nike.
Футбол
Азмун согласовал контракт с «Лацио»
Плавание
Федерация плавания подала в суд иск против «Советского спорта»
Футбол
Алексей Игонин: Дзюба? Быстров доказал, что переход из «Зенита» в «Спартак» возможен
Футбол
Вооруженные полицейские устроили обыск на яхте Роналду (фото)
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Константин Генич
Константин Геничвсе новости
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости