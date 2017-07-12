Константин Генич: Удивительно, как «Реал» задарма слил Хамеса в «Баварию»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о переходе полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса в мюнхенскую «Баварию».

Напомним, хавбек перебрался в стан немецкого клуба из мадридского «Реала» на правах аренды до 2019 года.

«Удивительно, как практически задарма «Реал» слил Хамеса. Если то, о чем пишет Bild правда – считай, ушел «бесплатно». Особенно для «Баварии», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что аренда игрока обойдется чемпиону Германии в 10 млн евро. При этом у «Баварии» есть возможность выкупить Хамеса за 35 млн евро.

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