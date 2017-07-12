Константин Сарсания: Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут «Зенит»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал интерес клубов к игрокам сине-бело-голубых Луишу Нету, Хави Гарсии, Эрнани и Маурисио.

- По Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали. Нету - игрок «Зенита», он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду, - приводит слова Сарсании ТАСС.

Ранее спортивный директор «Зенита» сообщал, что клуб ведет переговоры по Маурисио с «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Напомним, испанские СМИ сообщали об интересе к Гарсии со стороны «Бетиса» и «Малаги». Также появлялась информация, что «Валенсия» хотела купить Нету за пять миллионов евро, но «Зенит» отклонил предложение. Кроме того, по данным СМИ, агенты Эрнани вели переговоры с итальянским клубом СПАЛ, который в сезоне 2017/2018 дебютирует в Серии А.