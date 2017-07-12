Бывший арбитр Игорь Егоров стал начальником «Енисея»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров назначен начальником «Енисея», сообщается на официальном сайте клуба.

В качестве судьи Егоров с 2001 по 2012 года провел в премьер-лиге свыше 150 матчей, неоднократно признавался лучшим арбитром России. После окончания карьеры судьи работал вице-президентом «Нижнего Новгорода», спортивным директором «Волги», а также занимал должность начальника команды махачкалинского «Анжи».

«Енисей» в минувшем сезоне занял третье место в первенстве ФНЛ, а по сумме стыковых матчах за выход в РФПЛ уступил тульскому «Арсеналу».

