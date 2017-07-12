Компания Blizzard анонсировала PVE-турнир в World of Warcraft под названием Mythic Dungeon Invitational.



Отборочные соревнования пройдут с 25 июля по 8 августа. Участникам предстоит проходить подземелия в эпохальном режиме с постоянно возрастающим уровнем сложности, а также показать лучшие результаты на испытательном полигоне.



В основной этап, который пройдет в сентябре, попадут 32 сильнейшие команды из разных стран — по восемь из каждого региона: Америки, Европы, Китая и Азиатско-тихоокеанского региона.



Все участники, получившие приглашение, сыграют друг с другом в прямом эфире на протяжении одного дня. В ходе раундов соперники будут постепенно выбывать из гонки до тех пор, пока от каждого региона не останется лишь 2 команды. Коллективы сразятся за призовой фонд в 100 000 долларов.



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