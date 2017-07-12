Константин Сарсания: По Гарсии есть предложения, но мы еще не обсуждали этот вопрос

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию об интересе к капитану питерского клуба Хави Гарсии.

Ранее сообщалось, что на 30-летнего полузащитника претендуют «Бордо», «Малага», а также лиссабонский «Спортинг» и «Бетис».

«По Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали», – заявил Сарсания, слова которого приводит ТАСС.

Недавно Гарсия отмечал, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини видит его защитником.

Напомним, испанец перешел в «Зенит» в 2014 году из «Манчестер Сити». За петербургский клуб 30-летний полузащитник провел 104 матча и забил семь голов.

До «Манчестер Сити» Хави Гарсия выступал за «Бенфику», «Осасуну» и мадридский «Реал».