Дуглас Коста на правах аренды перешел в «Ювентус» (фото)

Хавбек сборной Бразилии Дуглас Коста продолжит карьеру в серии А.

Сегодня полузащитник мюнхенской «Баварии» на правах аренды перешел в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Отмечается, что контракт игрока рассчитан до 30 июня 2018 года. При этом у итальянцев есть возможность выкупить 26-летнего футболиста за 40 млн евро. Аренда обойдется «Юве» в 6 млн евро.

