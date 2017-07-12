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Дуглас Коста на правах аренды перешел в «Ювентус» (фото)

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Хавбек сборной Бразилии Дуглас Коста продолжит карьеру в серии А.

Сегодня полузащитник мюнхенской «Баварии» на правах аренды перешел в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Отмечается, что контракт игрока рассчитан до 30 июня 2018 года. При этом у итальянцев есть возможность выкупить 26-летнего футболиста за 40 млн евро. Аренда обойдется «Юве» в 6 млн евро.

Напомним, Коста перешел в «Баварию» из донецкого «Шахтера» в 2015 году. В минувшем сезоне бундеслиги бразилец сыграл 23 матча.

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