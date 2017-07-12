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Назван расширенный состав сборной России для участия в Мемориале Вагнера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обнародован расширенный состав мужской сборной России по волейболу, которая в Новогорске начала подготовку к Мемориалу Вагнера.

Турнир, являющийся подготовительным этапом к чемпионату Европы-2017, пройдет в Польше с 11 по 13 августа. Россия в Кракове встретится с Канадой, Францией и Польшей.

В составе команды Сергея Шляпникова - 23 игрока: Сергей Гранкин («Белогорье»), Александр Бутько («Зенит-Казань»), Сергей Антипкин («Динамо»), Игорь Колодинский («Факел»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Максим Жигалов («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Андрей Ащев («Зенит» Спб), Дмитрий Щербинин, Алексей Остапенко (оба - «Динамо»), Вадим Лихошерстов, Илья Власов (оба - «Факел»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Юрий Бережко, Александр Маркин (оба - «Динамо» М), Антон Ботин («Динамо-ЛО»), Егор Клюка, Дмитрий Волков (оба - «Факел»), Егор Феоктистов («Урал»), Артем Ермаков («Динамо»), Роман Мартынюк («Локомотив»), Артем Зеленков («Зенит» Спб).

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