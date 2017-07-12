Джокович из-за травмы не смог доиграть матч с Бердыхом

Сербский теннисист Новак Джокович из-за травмы не смог доиграть четвертьфинальный матч Уимблдонского турнира с чехом Томашем Бердыхом.

Первый сет Джокович проиграл со счетом 6:7 (2:7), а во втором при счете 0:2 отказался от продолжения борьбы.

В полуфинале Бердых встретится с победителем пары Роджер Федерер - Милош Раонич (Канада).

За вторую путевку в финал поборются Марин Чилич (Хорватия) и Сэм Куэрри (США).