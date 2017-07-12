Джокович из-за травмы не смог доиграть матч с Бердыхом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сербский теннисист Новак Джокович из-за травмы не смог доиграть четвертьфинальный матч Уимблдонского турнира с чехом Томашем Бердыхом.
Первый сет Джокович проиграл со счетом 6:7 (2:7), а во втором при счете 0:2 отказался от продолжения борьбы.
В полуфинале Бердых встретится с победителем пары Роджер Федерер - Милош Раонич (Канада).
За вторую путевку в финал поборются Марин Чилич (Хорватия) и Сэм Куэрри (США).
Матч
Бердых Т. (Чехия) - Джокович Н. (Сербия) - 7:6, 2:0
Место и дата
12 июля 17:00, , Онлайн-трансляция
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