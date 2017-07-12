Журнал Forbes назвал американский «Даллас Ковбойз» самым дорогим спортивным клубом мира

Как сообщает RT со ссылкой на Forbes, клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас Ковбойз» возглавил рейтинг самых дорогих спортивных организаций мира.

По версии издания, команда оценивается в 4,2 млрд долларов. Отмечается, что второе место в рейтинге занял клуб Главной лиги бейсбола (МЛБ) «Нью-Йорк Янкиз», стоимость которого составляет 3,7 млрд долларов. Третьим в общем списке и самым дорогим футбольным клубом в мире стал английский «Манчестер Юнайтед», оцененный в 3,69 млрд долларов.

Пятерку самых дорогих спортивных клубов мира замкнули футбольные «Реал» и «Барселона». Стоимость испанских грандов, по оценке Forbes, составляет 3,64 млрд и 3,58 млрд долларов соответственно.