Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Журнал Forbes назвал американский «Даллас Ковбойз» самым дорогим спортивным клубом мира

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на Forbes, клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас Ковбойз» возглавил рейтинг самых дорогих спортивных организаций мира.

По версии издания, команда оценивается в 4,2 млрд долларов. Отмечается, что второе место в рейтинге занял клуб Главной лиги бейсбола (МЛБ) «Нью-Йорк Янкиз», стоимость которого составляет 3,7 млрд долларов. Третьим в общем списке и самым дорогим футбольным клубом в мире стал английский «Манчестер Юнайтед», оцененный в 3,69 млрд долларов.

Пятерку самых дорогих спортивных клубов мира замкнули футбольные «Реал» и «Барселона». Стоимость испанских грандов, по оценке Forbes, составляет 3,64 млрд и 3,58 млрд долларов соответственно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роналду стоит, как десять Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мираРоналду стоит, как десять Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мираForbes обнародовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года. Ни одного россиянина в нем не оказалось.Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в историиАмериканский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачевыемых спортсменов в истории .Криштиану Роналду впереди планеты всейКриштиану Роналду впереди планеты всейПортугальский нападающий стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes. Sovsport.ru объясняет, почему это круто.Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2016 года по версии журнала ForbesРейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes впервые возглавил футболист. Им стал выступающий за мадридский «Реал» португальский вингер Криштиану Роналду.«Реал» – самый дорогой клуб мира по версии ForbesМадридский «Реал» в четвертый раз подряд был признан самым дорогим клубом в мире в ежегодном рейтинге Forbes. Стоимость клуба из столицы Испании оценена в 3,65 миллиарда долларов, сообщает официальный сайт издания.Почему Шарапова популярнее Киркорова? Как Forbes считал свой рейтинг популярности знаменитостейПочему Шарапова популярнее Киркорова? Как Forbes считал свой рейтинг популярности знаменитостейРусское издание журнала Forbes опубликовало список главных российских знаменитостей. По сравнению с прошлым годом спортсменов в нем – в три (!) раза меньше.Шарапова возглавила рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes, Овечкин - четвертыйШарапова возглавила рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes, Овечкин - четвертыйРоссийская теннисистка Мария Шарапова возглавила рейтинг 50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта, опубликованный в новом номере журнала Forbes.«Реал» сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мираИспанский футбольный клуб «Реал» сохранил лидерство в списке самых дорогих спортивных клубов по версии журнала Forbes.«Абрамович может спонсировать половину клубов АПЛ»«Абрамович может спонсировать половину клубов АПЛ»Forbes выложил рейтинг мировых миллиардеров по состоянию на 2015-й год, в котором нашлось место и владельцам футбольных клубов. Sovsport.ru попросил известного экономиста и публициста Никиту Кричевского дать оценку этому списку.10 самых богатых людей из мира спорта по версии Forbes10 самых богатых людей из мира спорта по версии ForbesВчера авторитетный журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых людей планеты. На первую строчку вернулся основатель Microsoft Билл Гейтс. Sovsport обращает внимание на миллиардеров из списка, которые имеют самое непосредственное отношение к спорту.Шарапова возглавила рейтинг Forbes среди спортсменов младше 30 летШарапова возглавила рейтинг Forbes среди спортсменов младше 30 летРоссийская теннисистка Мария Шарапова попала в ежегодный список самых ярких людей бизнеса моложе 30 лет, который был опубликован журналом Forbes.Большую часть дохода Шараповой приносят шесть компанийБольшую часть дохода Шараповой приносят шесть компанийРоссийская теннисистка Мария Шарапова возглавила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии ForbesШарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии ForbesШарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии ForbesРоссийская теннисистка Мария Шарапова возглавила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes«Реал» - самый дорогой клуб мираВ новом рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes на первое место вышел «Реал».В рейтинге Forbes - семь руководителей спортивных федерацийВ рейтинге Forbes - семь руководителей спортивных федерацийЖурнал «Форбс» опубликовал список 200 самых богатых бизнесменов России, в числе которых – семь руководителей спортивных федераций«Реал» - самый ценный футбольный клуб в мире по рейтингу ForbesForbes опубликовал список самых ценных футбольных клубов. Первое место занимает испанский «Реал».Широков - в двадцатке самых высокооплачиваемых спортсменов РоссииШироков - в двадцатке самых высокооплачиваемых спортсменов РоссииЖурнал Forbes опубликовал список из двадцати самых высокооплачиваемых спортсменов России.У Александра Овечкина самый дорогой контракт по версии ForbesЖурнал Forbes опубликовал рейтинг 6-ти самых высокооплачиваемых российских спортсменов. Из них 5 хоккеистов и 1 баскетболист.Мария Шарапова вошла в ТОП-50 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии ForbesЖурнал Forbes опубликовал список самым высокооплачиваемых спортсменов мираТайгер Вудс стал первым спортсменом-миллиардеромЗвезда мирового гольфа Тайгер Вудс стал первым в истории спортсменом, чьи спортивные доходы достигли $1 млрд. Рекордная планка была преодолена после того, как американец выиграл крупный турнир FedEx Cup, заработав $10 млн.
Футбол
Англия обыграла Чехию и сыграет с Португалией в финале юношеского Евро
Футбол
Константин Генич: Удивительно, как «Реал» задарма слил Хамеса в «Баварию»
Теннис
Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв Раонича
Футбол
Олег Кузьмин: С приходом Бердыева поменялось все. С нетерпением ждем начала сезона
все новости