Веснина и Суарес вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте

Россиянка Елена Веснина и бразилец Бруно Суарес взяли верх над Барборой Крейчиковой (Чехия) и Майклом Винусом (Новая Зеландия) в третьем круге Уимблдонского теннисного турнира в миксте.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 46 минут, - 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Победители 5 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12. У Крейчиковой и Винуса 6 эйсов, 7 ошибок на подаче и 2 брейка.

В четвертьфинале Веснина и Суарес встретятся Николь Меликар (США) и Андре Бегеманном (Германия).