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«Астана» одержала победу во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 12 июля, состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. 

Молдавский «Шериф» на своем поле обыграл албанский клуб «Кукеси» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Зигей Бадибанга.

В другом матче «Астана» из Казахстана одержала победу над латвийским «Спартаком» (1:0). Отличился нападающий Патрик Твумаси.

Также АПОЭЛ победил «Дюделанжа» (1:0), «Хапоэль» из Беэр-Шева обыграл «Гонвед» (2:1), «Зриньски» уступил «Марибору» (1:2), а «Мальме» сыграл вничью с «Вардаром» (1:1).

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