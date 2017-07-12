Полузащитник «МЮ» Янузай перешел в «Реал Сосьедад» (фото)
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе полузащитника Аднана Янузая в «Реал Сосьедад».
Детали трансфера 22-летнего бельгийца не приводятся.
Прошлый сезон Янузай провел на правах аренды в «Сандерленде». В 25 матчах АПЛ он отдал одну голевую передачу.
Welcome @adnanjanuzaj!!! #RealSociedad pic.twitter.com/pkQSqIpFZC— Real Sociedad (@RealSociedadEN) 12 июля 2017 г.
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