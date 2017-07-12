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Дэвид Хэй: Вернусь на ринг в декабре. Не знаю, с кем будет бой

Источник:  Sky SportsКомментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал о планах на будущее.

«Я вернусь на ринг в декабре. Не знаю, с кем будет бой», – приводит слова 36-летнего спортсмена Sky Sports.

Напомним, в последний раз британец выходил на ринг в апреле, когда потерпел досрочное поражение от Тони Беллью. В том поединке Хэй травмировал ахиллово сухожилие и впоследствии перенес операцию.

Ранее сообщалось, что Хэй и Беллью могут провести матч-реванш. За последние пять лет Дэвид провел лишь три поединка.

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