Дэвид Хэй: Вернусь на ринг в декабре. Не знаю, с кем будет бой

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал о планах на будущее.

«Я вернусь на ринг в декабре. Не знаю, с кем будет бой», – приводит слова 36-летнего спортсмена Sky Sports.

Напомним, в последний раз британец выходил на ринг в апреле, когда потерпел досрочное поражение от Тони Беллью. В том поединке Хэй травмировал ахиллово сухожилие и впоследствии перенес операцию.

Ранее сообщалось, что Хэй и Беллью могут провести матч-реванш. За последние пять лет Дэвид провел лишь три поединка.