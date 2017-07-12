Бонуччи согласился перейти в «Милан», «Юве» получит за него Де Шильо и Романьоли

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает Sportmediaset, игрок продолжит карьеру в «Милане». Отмечается, что 30-летний футболист согласовал условия личного контракта с «россонери». Согласно источнику, зарплата итальянца в новой команде составит 7 млн евро в год.

При этом источник уверяет, что за Бонуччи действующий чемпион серии А получит сразу двух игроков «Милана» – Алессио Романьоли и Маттия Де Шильо, а также денежную компенсацию в размере 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что за Бонуччи ведут борьбу «Барселона», «Челси», а также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».