«Ак Барс» обменял вратаря Ахметова в ХК «Сочи»
Источник: ХК «Сочи»Комментарии
«Ак Барс» обменял в ХК «Сочи» вратаря Арсения Ахметова, сообщается на официальном сайте «леопардов».
Взамен казанцы получили права на защитника Дмитрия Осипова (1996 г.р.), ранее выступавшего за океаном в Западной хоккейной лиге.
18-летний Ахметов вызывался в юниорские сборные России U16 и U17. Принимал участие в чемпионате России U18 и матчах Молодежной хоккейной лиги в составе казанского «Ирбиса». После заключения контракта с ХК «Сочи» голкипер будет выступать в молодежной команде «Капитан».
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