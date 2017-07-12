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Анисин вернется в «Динамо»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает «Чемпионат».

Контракт с 29-летним форвардом будет рассчитано на один сезон.

Напомним, в 2012 году Анисин в составе бело-голубых выиграл Кубок Гагарина, став лучшим снайпером плей-офф.

В КХЛ он также выступал за «Сибирь», «Витязь», «Югру», «Северсталь», «Донбасс», ХК «Сочи» и новокузнецкий «Металлург».

Прошедший сезон Анисин начал в «Кузне», где в 20 матчах не забил ни одного гола, сделав две голевые передачи, после чего с ним расторгли контракт. Продолжил чемпионат-2016/17 нападающий в карагандинской «Сарыарке», выступающей в ВХЛ.

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