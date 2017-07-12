Анисин вернется в «Динамо»
Источник: Чемпионат.comКомментарии
Нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает «Чемпионат».
Контракт с 29-летним форвардом будет рассчитано на один сезон.
Напомним, в 2012 году Анисин в составе бело-голубых выиграл Кубок Гагарина, став лучшим снайпером плей-офф.
В КХЛ он также выступал за «Сибирь», «Витязь», «Югру», «Северсталь», «Донбасс», ХК «Сочи» и новокузнецкий «Металлург».
Прошедший сезон Анисин начал в «Кузне», где в 20 матчах не забил ни одного гола, сделав две голевые передачи, после чего с ним расторгли контракт. Продолжил чемпионат-2016/17 нападающий в карагандинской «Сарыарке», выступающей в ВХЛ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически