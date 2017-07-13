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Макарова и Мирный не вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Екатерина Макарова и белорус Максим Мирный уступили британцам Джоселин Рэй и Кеннету Скупски в третьем круге Уимблдонского теннисного турнира в миксте.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 22 минуты, - 7:5, 4:6, 7:9.

Макарова и Мирный трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из десяти. У британцев семь эйсов, шесть ошибок на подаче и четыре брейка.

В четвертьфинале Рэй и Скупски сыграют с Мартиной Хингис (Швейцария) и Джейми Марреем (Великобритания).

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