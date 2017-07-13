«Барыс» будет готовиться к сезону на высокогорном курорте «Ак Булак»

«Барыс» проведет предсезонные сборы в Казахстане. Традиционно клуб готовился к чемпионату за рубежом, однако новый тренерский штаб настоял на том, что команда должна стать ближе к болельщикам, сообщается на официальном сайте клуба.

С 15 по 28 июля игроки «Барыса» будут тренироваться на высокогорном курорте «Ак Булак», расположенном близ Алматы.

На 22 июля запланирован мастер класс для юных хоккеистов с участием игроков и тренерского штаба команды.

В заключительный день сборов «Барыс» проведет товарищеский матч с хоккейным клубом «Алматы».

Вечером того же дня «Барыс» отправится в Астану, где продолжит подготовку к Кубку Президента Республики Казахстан. Первый предсезонный турнир пройдет с 6 по 12 августа.



