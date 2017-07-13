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Евгений Конюхов: В ФНЛ биться будет сложно со всеми

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Конюхов поделился ожиданями от выступления команды в стартовавшем первенстве ФНЛ.

Напомним, в первом туре самарцы дома обыграли «Луч-Энергию» со счетом 2:0.

- Начинать чемпионат всегда тяжело, - сказал Конюхов. - Поэтому с «Лучом» было непросто. Главное, что мы добились нужного результата. Дальше будет сложнее. Следующая игра с «Олимпийцем», который хоть и дебютант, но это ничего не значит. Биться будет сложно со всеми. Хочу от себя сказать большое спасибо болельщикам, которые пришли на первую игру. В Самаре болельщики не бросают свою команду, стараются своей движущей силой гнать нас вперед. Думаю, что на следующие матчи придет большее количество людей.

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