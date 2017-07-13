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«Манчестер Сити» может купить защитника «Саутгемптона» Бертрана за 30 млн фунтов

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Саутгемптона» Райан Бертран может этим летом перейти в «Манчестер Сити». Сумма вероятного трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов, сообщает The Sun.

По данным издания, инициатором перехода является главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола. Он стал проявлять особую настойчивость после того, как клубу не удалось заполучить экс-игрока «Барселоны» Дани Алвеса, предпочевшего перейти в «ПСЖ». Кроме того, попытки «Манчестер Сити» договорится с «Тоттенхэмом» о трансфере Кайла Уокера пока также успеха не имеют.

С 2006 по 2015 годы 27-летний Бертран принадлежал «Челси». При этом за эти девять лет он девять раз уходил в аренду.

С 2014 года защитник играет за «Саутгемптон». В минувшем сезоне британец забил два гола и сделал пять голевых передач в 28 матчах премьер-лиги.

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