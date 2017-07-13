Игорь Есмантович: КХЛ утвердила абсолютно нормальный календарь олимпийского сезона

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением об утвержденном календаре предстоящего сезона КХЛ.

- Абсолютно нормальный календарь олимпийского сезона, не вижу никаких нерешаемых сложностей, - сказал Есмантович. - Есть определенные моменты по выборочным перелетам в один город. Но это олимпийский год, будем подстраиваться. По сравнению с первоначальным вариантом поменяли кое-какие вещи: в утвержденном календаре у нас изменился декабрь, январь по тем моментам, которые мы хотели бы видеть. В принципе, все адекватно и уютно. Лига пошла навстречу просьбам и пожеланиям, был диалог.

В паузах ничего сверхъестественно болезненного я не вижу. Календарь рабочий. У ЦСКА есть месяцы по 11 матчей, есть по 12, есть по 9, в августе четыре игры. А февраль... Олимпиада раз в четыре года! Так всегда было, как еще должно быть? Ради российской сборной, ради ее спортивного результата, это очень важно.