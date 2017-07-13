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Лондонский клуб включился в борьбу за Харта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Mirror, голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт близок к смене клубной прописки.

Согласно источнику, на игрока сборной Англии претендует «Вест Хэм». Отмечается, что игрок сборной Англии намерен покинуть «горожан» этим летом из-за трансфера Эдерсона из «Бенфики».

Также источник уверяет, что клуб готов отпустить вратаря, но требует за него 20 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что за Харта ведут борьбу «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

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