Лондонский клуб включился в борьбу за Харта
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Mirror, голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт близок к смене клубной прописки.
Согласно источнику, на игрока сборной Англии претендует «Вест Хэм». Отмечается, что игрок сборной Англии намерен покинуть «горожан» этим летом из-за трансфера Эдерсона из «Бенфики».
Также источник уверяет, что клуб готов отпустить вратаря, но требует за него 20 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что за Харта ведут борьбу «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически