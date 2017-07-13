Итальянский клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Маурисио
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, хавбек «Зенита» Маурисио может перебраться в чемпионат Италии.
Согласно источнику, к игроку российского клуба проявляет интерес «Кротоне». Отмечается, что представитель серии А уже начал переговоры по трансферу 28-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что новый наставник «Зенита» Роберто Манчини не рассчитывает на Маурисио. Последний ведет переговоры о расторжении контракта.
Напомним, футболист перешел в «Зенит» из «Терека» в 2016 году. За это время полузащитник провел 42 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически