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Итальянский клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Маурисио

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, хавбек «Зенита» Маурисио может перебраться в чемпионат Италии.

Согласно источнику, к игроку российского клуба проявляет интерес «Кротоне». Отмечается, что представитель серии А уже начал переговоры по трансферу 28-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что новый наставник «Зенита» Роберто Манчини не рассчитывает на Маурисио. Последний ведет переговоры о расторжении контракта.

Напомним, футболист перешел в «Зенит» из «Терека» в 2016 году. За это время полузащитник провел 42 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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