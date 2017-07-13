В пятницу хавбек «Монако» подпишет контракт с «Челси»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает RMC, руководство «Челси» договорилось с «Монако» о трансфере полузащитника Тьемуэ Бакайоко.
Согласно источнику, стороны пришли к соглашению накануне, 12 июля. Отмечается, что хавбек французского клуба перейдет в стан «синих» завтра, 14 июля.
О сумме трансфера, а также других деталях сделки источник не уточняет
Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».
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