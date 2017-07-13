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Скончался один из главных фигурантов дела о коррупции в ФИФА

Источник:  France PressКомментарии

Как сообщает France Press, один из основных фигурантов дела о коррупции в ФИФА бывший член исполкома организации Чак Блейзер скончался в возрасте 72 лет.

Согласно источнику, бывший чиновник из США до конца своих дней боролся с раком.

«Мы по-настоящему опечалены кончиной нашего клиента и друга Чака Блейзера», – заявил адвокат Блейзера.

Напомним, американец покинул исполком ФИФА в 2013 году, после того как были выявлены финансовые махинации во время его работы в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). В том же году чиновник признался в мошеннических операциях, уклонении от уплаты налогов и выплатил штраф в размере 1,9 миллиона долларов. Также Блейзер заявил, что члены исполкома ФИФА получали взятки во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов. Впоследствии американец заключил сделку со следствием и помог собрать информацию о неправомерных действиях чиновников ФИФА.

В июле 2015 года ФИФА пожизненно отстранила Блейзера от любой связанной с футболом деятельности. В своем заявлении спортивная организация сообщила, что «Блейзер во время работы в ФИФА и КОНКАКАФ был ключевой фигурой в схемах, связанных с предложением, принятием, оплатой и получением нераскрытых и незаконных платежей, взяток и откатов, а также в других финансовых махинациях».

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