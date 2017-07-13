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Агент Бонуччи: Мы работаем над продажей Леонардо

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Футбольный агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, подтвердил информацию о грядущей смене клубной прописки.

«Мы работаем над продажей Бонуччи», – заявил агент, слова которого приводит Football Italia.

Ранее сообщалось, что игрок продолжит карьеру в «Милане». Отмечается, что 30-летний футболист согласовал условия личного контракта с «россонери». Согласно источнику, зарплата итальянца в новой команде составит 7 млн евро в год.

При этом источник уверяет, что за Бонуччи действующий чемпион серии А получит сразу двух игроков «Милана» – Алессио Романьоли и Маттия Де Шильо, а также денежную компенсацию в размере 10 млн евро.

По информации СМИ, за Бонуччи ведут борьбу «Барселона», «Челси», а также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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