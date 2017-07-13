Валерий Непомнящий: «Зенит»? Перебор игроков не всегда полезен для команды

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий высказался об активности «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Я понимаю, что сейчас «Зенит» на трансферном рынке сверхактивную работу ведет. Очень правильный ход был привлечь вновь в команду Константина Сарсания. Трансферная политика «Зенита» сейчас очень грамотно проводится, но есть один аспект.

Перебор игроков не всегда полезен для команды. Когда в «Зените» будет два состава, каким образом с этим справляться тренеру? У меня есть по поводу этого сомнения. Сарсания ведь говорил, что шесть или семь человек надо будет «освободить» из группы игроков, которые сейчас находятся в «Зените». Каким образом это все будет решаться – вопрос.

Но я скажу: «Зенит» обязан быть конкурентоспособным в борьбе за чемпионство, у меня это сомнений не вызывает. Не может быть, чтобы игроки такого уровня не думали о титуле. Другой задачи для них быть не может. Но как это получится у нынешнего «Зенита» – большой вопрос», – цитирует специалиста «Спорт уик-энд».