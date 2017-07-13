«Рома» проявляет интерес к Марезу

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «Ромы». Об этом сообщает Sky Italia.

Согласно источнику, клуб из серии А постарается заполучить игрока этим летом. Не исключено, что хавбек «лис» рассматривается в качестве замены Мохаммеду Салаху, который недавно перебрался в «Ливерпуль».

Ранее Марез заявил, что точно покинет «Лестер» этим летом. По информации СМИ, основным претендентом на игрока является «Барселона». Также сообщалось, что к футболисту сборной Алжира проявляют интерес «Челси» и лондонский «Арсенал».