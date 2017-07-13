Сергей Веденеев: Любое нынешнее усиление «Зенита» будет заведомо слабее Халка с Гараем

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего сезона, а также высказался об игре питерского клуба при Мирче Луческу.

«От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать… Проведут первый официальный матч – тогда и поговорим, во что играла команда. Потому что по объективным причинам усиление после прошлого сезона не может быть таким, каким оно получалось в 2007-м, 2008-м, 2009-м и так далее, когда каждый год просто пачками появлялись игроки высокого класса. И не только иностранцы – русские. Прежде всего говорю об Анюкове, Зырянове, Погребняке, Данни, Тимощуке… Все лучшие игроки тогда появлялись в «Зените».

Сейчас такого не происходит, а русских качественных футболистов, кем можно было бы усилить команду, на рынке вообще нет. Халк с Гараем – это были вообще пиковые зенитовские трансферы. Любой сегодняшний переход будет заведомо слабее этих. Как будут в этой ситуации выкручиваться тренеры «Зенита», для меня пока загадка. Учитывая задачи, которые стоят перед командой, мы можем что-то высмотреть только после ее матчей. Ну кто мог предположить, что «Зенит» будет так плохо играть во второй половине прошедшего сезона? Что ни матч – то хуже предыдущего?

Вспоминаю, что при Виллаш-Боаше команда никогда не играла два плохих матча подряд. Да, были провалы, но потом «Зенит» выходил и просто рвал соперников. Словно другая команда выходила – собранная, сконцентрированная, все правильно делающая, несмотря на лимиты и на все дела. В прошлом году уже такого не происходило. Да, выигрывали, но сама игра команды становилась все хуже и хуже. Непонятно. Все накапливалось, как ком. Задачи никто не отменял, а «Зенит» совершенно не был способен бороться. Точнее, не команда в целом, а большинство ее игроков оказались не готовы к борьбе. Когда у тебя в составе игроки сборных Халк, Гарай, Витсель и другие, то провал одного недобежавшего, недоборовшегося не так очевиден. А когда их уже нет, то нужно впахивать всем, бороться каждому, выясняется, делать этому некому», – цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».