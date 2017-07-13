«Халл Сити» Слуцкого ведет переговоры по трансферу Хачериди
Источник: Чемпионат.comКомментарии
Как сообщает «Чемпионат», «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, ведет переговоры с защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди.
Согласно источнику, на данный момент стороны не могут договориться по финансовому вопросу, однако диалог продолжается.
Ранее сообщалось, что украинский клуб продаст своего игрока летом 2017 года.
В минувшем сезоне 29-летний футболист провел в чемпионате страны 12 матчей и забил один гол.
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