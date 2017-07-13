Аспиликуэта стал главной трансферной целью «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал приход испанского специалиста Эрнесто Вальверде, а также поделился ожиданиями от грядущего сезона.

Лионель Месси: У Вальверде хорошая репутация, мы возлагаем на него большие надежды

Лионель Месси: У Вальверде хорошая репутация, мы возлагаем на него большие надежды Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал приход испанского специалиста Эрнесто Вальверде, а также поделился ожиданиями от грядущего сезона.

«Анжи» договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника москвичей Аяза Гулиева. Об этом информирует официальный сайт махачкалинской команды.

«Анжи» арендовал у «Спартака» полузащитника Гулиева «Анжи» договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника москвичей Аяза Гулиева. Об этом информирует официальный сайт махачкалинской команды.

Как сообщает «Чемпионат», «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, ведет переговоры с защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди.

«Халл Сити» Слуцкого ведет переговоры по трансферу Хачериди Как сообщает «Чемпионат», «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, ведет переговоры с защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди.

Накануне итальянские СМИ ошарашили весь футбольный мир, сообщив, что защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение покинуть клуб.

Развести «Милан». «Ювентус» готовит самый хитрый трансфер межсезонья Накануне итальянские СМИ ошарашили весь футбольный мир, сообщив, что защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение покинуть клуб.

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «Ромы». Об этом сообщает Sky Italia.

«Рома» проявляет интерес к Марезу Полузащитник «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «Ромы». Об этом сообщает Sky Italia.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Каррера зажег на пресс-конференции, а Бердыев кое-что пообещал… (видео)

Каррера зажег на пресс-конференции, а Бердыев кое-что пообещал… (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Агент Бонуччи: Мы работаем над продажей Леонардо

Агент Бонуччи: Мы работаем над продажей Леонардо Футбольный агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, подтвердил информацию о грядущей смене клубной прописки.

Как сообщает RMC, руководство «Челси» договорилось с «Монако» о трансфере полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

В пятницу хавбек «Монако» подпишет контракт с «Челси»

В пятницу хавбек «Монако» подпишет контракт с «Челси» Как сообщает RMC, руководство «Челси» договорилось с «Монако» о трансфере полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, хавбек «Зенита» Маурисио может перебраться в чемпионат Италии.

Итальянский клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Маурисио

Итальянский клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Маурисио Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, хавбек «Зенита» Маурисио может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Mirror, голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт близок к смене клубной прописки.

«Вест Хэм» включился в борьбу за Харта

«Вест Хэм» включился в борьбу за Харта Как сообщает Mirror, голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт близок к смене клубной прописки.

Защитник «Саутгемптона» Райан Бертран может этим летом перейти в «Манчестер Сити». Сумма вероятного трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов, сообщает The Sun.

«Манчестер Сити» может купить защитника «Саутгемптона» Бертрана за 30 млн фунтов

«Манчестер Сити» может купить защитника «Саутгемптона» Бертрана за 30 млн фунтов Защитник «Саутгемптона» Райан Бертран может этим летом перейти в «Манчестер Сити». Сумма вероятного трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов, сообщает The Sun.

Бонуччи согласился перейти в «Милан», «Юве» получит за него Де Шильо и Романьоли

Бонуччи согласился перейти в «Милан», «Юве» получит за него Де Шильо и Романьоли Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение сменить клубную прописку этим летом.

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию об интересе к капитану питерского клуба Хави Гарсии.

Константин Сарсания: По Гарсии есть предложения, но мы еще не обсуждали этот вопрос

Константин Сарсания: По Гарсии есть предложения, но мы еще не обсуждали этот вопрос Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию об интересе к капитану питерского клуба Хави Гарсии.

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал интерес клубов к игрокам сине-бело-голубых Луишу Нету, Хави Гарсии, Эрнани и Маурисио.

Константин Сарсания: Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут «Зенит»

Константин Сарсания: Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут «Зенит» Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал интерес клубов к игрокам сине-бело-голубых Луишу Нету, Хави Гарсии, Эрнани и Маурисио.

Как сообщает Il Tempo, форвард сборной Ирана Сердар Азмун близок к переезду в чемпионат Италии.

Азмун согласовал контракт с «Лацио» Как сообщает Il Tempo, форвард сборной Ирана Сердар Азмун близок к переезду в чемпионат Италии.

Как сообщает Daily Mirror, наставник «Вест Бромвича» Тони Пьюлис планирует укрепить этим летом защитную линию.

Сразу два игрока «Манчестер Юнайтед» могут перейти в «Вест Бромвич»

Сразу два игрока «Манчестер Юнайтед» могут перейти в «Вест Бромвич» Как сообщает Daily Mirror, наставник «Вест Бромвича» Тони Пьюлис планирует укрепить этим летом защитную линию.

Как сообщает Sports.es, «Барселона» выбыла из борьбы за защитника сборной Испании Эктора Бельерина.

«Барселона» по инициативе Вальверде отказалась от возвращения Бельерина

«Барселона» по инициативе Вальверде отказалась от возвращения Бельерина Как сообщает Sports.es, «Барселона» выбыла из борьбы за защитника сборной Испании Эктора Бельерина.

«МЮ» предлагает Дайеру 70 тысяч фунтов в неделю

«МЮ» предлагает Дайеру 70 тысяч фунтов в неделю Руководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

ФИФА признала законным переход бразильского форварда Неймара из «Сантоса» в «Барселону», сообщает Globo Esportе.

Переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону» признан законным

Переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону» признан законным ФИФА признала законным переход бразильского форварда Неймара из «Сантоса» в «Барселону», сообщает Globo Esportе.