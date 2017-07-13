Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аспиликуэта стал главной трансферной целью «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может вернуться в испанскую примеру этим летом.

Как сообщает авторитетное издание MARCA, «Барселона» возобновила интерес к игроку после провала по трансферу Эктора Бельерина из «Арсенала».

Отмечается, что футболист «синих» стал главной трансферной целью сине-гранатовых в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что новый наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде не уверен в целесообразности приглашения Бельерина. Специалист рассматривает другие кандидатуры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лионель Месси: У Вальверде хорошая репутация, мы возлагаем на него большие надеждыФорвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал приход испанского специалиста Эрнесто Вальверде, а также поделился ожиданиями от грядущего сезона.«Анжи» арендовал у «Спартака» полузащитника Гулиева«Анжи» договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника москвичей Аяза Гулиева. Об этом информирует официальный сайт махачкалинской команды.«Халл Сити» Слуцкого ведет переговоры по трансферу ХачеридиКак сообщает «Чемпионат», «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, ведет переговоры с защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди.Развести «Милан». «Ювентус» готовит самый хитрый трансфер межсезоньяРазвести «Милан». «Ювентус» готовит самый хитрый трансфер межсезоньяНакануне итальянские СМИ ошарашили весь футбольный мир, сообщив, что защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение покинуть клуб.«Рома» проявляет интерес к МарезуПолузащитник «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «Ромы». Об этом сообщает Sky Italia.Каррера зажег на пресс-конференции, а Бердыев кое-что пообещал… (видео)Каррера зажег на пресс-конференции, а Бердыев кое-что пообещал… (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Агент Бонуччи: Мы работаем над продажей ЛеонардоФутбольный агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, подтвердил информацию о грядущей смене клубной прописки.В пятницу хавбек «Монако» подпишет контракт с «Челси»Как сообщает RMC, руководство «Челси» договорилось с «Монако» о трансфере полузащитника Тьемуэ Бакайоко.Итальянский клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере МаурисиоКак сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, хавбек «Зенита» Маурисио может перебраться в чемпионат Италии.«Вест Хэм» включился в борьбу за ХартаКак сообщает Mirror, голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт близок к смене клубной прописки.«Манчестер Сити» может купить защитника «Саутгемптона» Бертрана за 30 млн фунтовЗащитник «Саутгемптона» Райан Бертран может этим летом перейти в «Манчестер Сити». Сумма вероятного трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов, сообщает The Sun.Бонуччи согласился перейти в «Милан», «Юве» получит за него Де Шильо и РоманьолиЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение сменить клубную прописку этим летом.Константин Сарсания: По Гарсии есть предложения, но мы еще не обсуждали этот вопросСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию об интересе к капитану питерского клуба Хави Гарсии.Константин Сарсания: Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут «Зенит»Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал интерес клубов к игрокам сине-бело-голубых Луишу Нету, Хави Гарсии, Эрнани и Маурисио.Азмун согласовал контракт с «Лацио»Как сообщает Il Tempo, форвард сборной Ирана Сердар Азмун близок к переезду в чемпионат Италии.Сразу два игрока «Манчестер Юнайтед» могут перейти в «Вест Бромвич»Как сообщает Daily Mirror, наставник «Вест Бромвича» Тони Пьюлис планирует укрепить этим летом защитную линию.«Барселона» по инициативе Вальверде отказалась от возвращения БельеринаКак сообщает Sports.es, «Барселона» выбыла из борьбы за защитника сборной Испании Эктора Бельерина.«МЮ» предлагает Дайеру 70 тысяч фунтов в неделюРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.Переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону» признан законнымФИФА признала законным переход бразильского форварда Неймара из «Сантоса» в «Барселону», сообщает Globo Esportе.«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)«Зенит» хочет купить звезду серии А, а «Динамо» может потерять стадион (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Агент Бонуччи: Мы работаем над продажей Леонардо
Футбол
Скончался один из главных фигурантов дела о коррупции в ФИФА
Футбол
В пятницу хавбек «Монако» подпишет контракт с «Челси»
Футбол
Итальянский клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Маурисио
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Эктор Бельерин
Эктор Бельеринвсе новости
Сесар Аспиликуэта
Сесар Аспиликуэтавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы