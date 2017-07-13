Аспиликуэта стал главной трансферной целью «Барселоны»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может вернуться в испанскую примеру этим летом.
Как сообщает авторитетное издание MARCA, «Барселона» возобновила интерес к игроку после провала по трансферу Эктора Бельерина из «Арсенала».
Отмечается, что футболист «синих» стал главной трансферной целью сине-гранатовых в это межсезонье.
Ранее сообщалось, что новый наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде не уверен в целесообразности приглашения Бельерина. Специалист рассматривает другие кандидатуры.
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