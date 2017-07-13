Бетербиев разорвал контракт с GYM, бой россиянина с Коллингом не состоится

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев сообщил об отмене поединка с представителем Германии Энрико Коллингом.

«Мои дорогие друзья и болельщики! С огромным сожалением сообщаю вам, что GYM приняла решение об отмене моего претендентского боя против Энрико Коллинга, несмотря на заявления, которые были сделаны ранее. Я узнал об этой неприятной новости в тренировочном лагере. Более того, GYM выпустила пресс-релиз, в котором сообщается, что мой бой был отменен якобы из-за отказа американских властей выдать мне визу.

Истина же в другом. Несмотря на подписанный сторонами контракт на бой GYM выдвинула следующее условие для проведения поединка: я должен был отказаться от своего иска о признании нашего промоутерского соглашения недействительным. Когда я отказался принять это условие, GYM решила отменить бой. Отныне не имею никакого отношения к этой организации. Но я продолжу работать с моим тренером и остальной частью моей команды, пока моя цель стать чемпионом мира не будет достигнута. Благодарю всех вас за внимание и поддержку!», – написал Бетербиев на своей старнице в Facebook.

Напомним, ранее россиянин подал в суд на GYM и своего промоутера Ивона Мишеля, который, по его словам, не соблюдает свои договорные обязательства.

В последнем бою, состоявшемся в декабре прошлого года, Бетербиев уверенно победил аргентинца Исидро Прието.