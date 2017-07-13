Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Шлеменко: Был бы более мотивированным, если бы поединок с Мусаси был за пояс Bellator

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объяснил, при каких условиях хотел бы провести поединок с новичком Bellator Гегардом Мусаси.

«Бой с ним – довольно интересный ход для меня. Но все зависит от того, когда и как это произойдет. Я не планирую драться в ближайшее время, так как в данный момент я больше сосредоточен на подготовке своего подопечного Андрея Корешкова к предстоящему поединку в Bellator 25 августа. Также я готовлю других ребят, у меня большая команда. 

Мусаси является серьезным противником, и бой с атлетом такого уровня подразумевает солидную подготовку. Честно говоря, я был бы более мотивированным, если бы бой с Мусаси был за пояс. Я уступил свой пояс Брэндону Хэлси по ошибке в 2015 году, но недавно я его одолел. Так что я хочу забрать пояс обратно. А о бое с Мусаси я просто не задумывался, так как обо всем этом мы узнали только недавно. Честно говоря, бой с Мусаси – не мой наивысший приоритет в данный момент. Если бы это был титульный бой, то да, я бы определенно пошел на это. Но, как я уже говорил ранее, сейчас я сосредоточен на бое моего ученика», – цитирует Шлеменко Haysport.

Напомним, за всю карьеру 31-летний Мусаси провел 48 боев и одержал 42 победы (23 – нокаутом). Также в активе голландца 2 ничьи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Амосов будет отстаивать титул чемпиона Prime Selection против поляка Тоуари18 августа в Краснодаре пройдет турнир Prime Selection: НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ. В главном бою вечера 3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов встретиться с Салимом «Гризли» Тоуари из Польши.Экс-чемпион UFC хочет провести поединок против ЕмельяненкоАмериканский боец смешанного стиля Фрэнк Мир объяснил, почему не планирует встречаться со своим соотечественником Мэттом Митрионом. При этом бывший чемпион UFC в тяжелом весе отметил, что хотел бы провести бой с россиянином Федором Емельяненко, который проиграл Митриону нокаутом в прошлом месяце.Олейник «задушил» Брауна во втором раунде турнира UFC 213В рамках турнира UFC 213 российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна.Минаков изъявил желание провести бой с Митрионом, пославшим в нокаут ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator Виталий Минаков изъявил желание провести поединок с американцем Мэттом Митрионом, который ранее одержал победу над представителем РФ Федором Емельяненко в рамках главного боя турнира Bellator 180 в Нью-Йорке.Мэтт Митрион: После боя с Емельяненко попросил подписать Федора свои перчаткиАмериканский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион прокомментировал победу над россиянином Федором Емельяненко.Рэп-исполнитель Снуп Догг будет комментировать бои UFCИзвестный американский рэпер Снупп Догг дебютирует в качестве комментатора поединков UFC, заявил президент организации Дэйн Уайт.Мэтт Митрион: Готов провести еще один бой с ЕмельяненкоАмериканский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион заявил, что готов провести реванш с Федором Емельяненко.Задушит ли Олейник бойфренда Роузи? Главные бои июля в ММАЗадушит ли Олейник бойфренда Роузи? Главные бои июля в ММА«Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июля.Александр Шлеменко: Биспинг просто решил попиариться на ЕмельяненкоРоссийский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова чемпиона UFC в среднем весе британца Майка Биспинга о том, что Федор Емельяненко мог употреблять запрещенные препараты во время выступления в Японии.Майкл Биспинг: Спад в карьере Емельяненко связан с отказом от допингаДействующий чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг выразил мнение, что россиянин Федор Емельяненко начал уступать бои по причине того, что отказался от употребления допинга.Глава UFC: Макгрегор хочет подраться с Хабибом в РоссииПрезидент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах ирландского бойца Конора Макгрегора, который в августе этого года проведет поединок с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.Вадим Финкельштейн: Емельяненко лучше оставаться в промоушене BellatorБывший менеджер российского тяжеловеса Федора Емельяненко, президент компании М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился своим видением будущего «Последнего императора».Россия победила Молдавию в матчевой встрече по смешанным единоборствамРоссия победила Молдавию в матчевой встрече по смешанным единоборствамКоманда INDUSTRIALS оказалась сильнее со счетом 4:2/Федор Емельяненко: Не списывайте меня со счетовРоссийский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал разговоры о том, что ему пора завершить карьеру.Андрей Рябинский: Возраст Емельяненко дал о себе знатьВице-президент Федерации профессионального бокса России Андрея Рябинский заявил, что причиной поражения Федора Емельяненко стал возраст.Ну, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея ВащенкоНу, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея ВащенкоОбозреватель «Советского спорта» – о поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона.Александр Шлеменко: На месте Емельяненко я бы не стал так быстро принимать решение о завершении карьерыРоссийский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, что Федору Емельяненко рано думать о завершении карьеры.Личный тренер Емельяненко: Нокаут был конкретный, состояние здоровье Федора должны оценить специалистыЛичный тренер российского тяжеловеса Федора Емельяненко Александр Мичков прокомментировал его поражение в поединке с Мэттом Митрионом.Виталий Мутко: Емельяненко был и остается выдающимся спортсменом. Будем поддерживать его всегдаВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.Камил Гаджиев: Емельяненко еще может завершить карьеруИзвестный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал решение Федора Емельяненко продолжить карьеру после поражения от Мэтта Митриона нокаутом.
Футбол
Агент Бонуччи: Мы работаем над продажей Леонардо
Футбол
Скончался один из главных фигурантов дела о коррупции в ФИФА
Футбол
В пятницу хавбек «Монако» подпишет контракт с «Челси»
Футбол
Итальянский клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Маурисио
все новости
Bellator
Bellatorвсе новости
Александр Шлеменко
Александр Шлеменковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства