Александр Шлеменко: Был бы более мотивированным, если бы поединок с Мусаси был за пояс Bellator

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объяснил, при каких условиях хотел бы провести поединок с новичком Bellator Гегардом Мусаси.

«Бой с ним – довольно интересный ход для меня. Но все зависит от того, когда и как это произойдет. Я не планирую драться в ближайшее время, так как в данный момент я больше сосредоточен на подготовке своего подопечного Андрея Корешкова к предстоящему поединку в Bellator 25 августа. Также я готовлю других ребят, у меня большая команда.

Мусаси является серьезным противником, и бой с атлетом такого уровня подразумевает солидную подготовку. Честно говоря, я был бы более мотивированным, если бы бой с Мусаси был за пояс. Я уступил свой пояс Брэндону Хэлси по ошибке в 2015 году, но недавно я его одолел. Так что я хочу забрать пояс обратно. А о бое с Мусаси я просто не задумывался, так как обо всем этом мы узнали только недавно. Честно говоря, бой с Мусаси – не мой наивысший приоритет в данный момент. Если бы это был титульный бой, то да, я бы определенно пошел на это. Но, как я уже говорил ранее, сейчас я сосредоточен на бое моего ученика», – цитирует Шлеменко Haysport.

Напомним, за всю карьеру 31-летний Мусаси провел 48 боев и одержал 42 победы (23 – нокаутом). Также в активе голландца 2 ничьи.